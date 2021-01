Covid-19, dieci nuovi contagi ad Eboli: i casi negli altri comuni

Nuovi contagi al Covid-19, in serata nei comuni del salernitano, così come comunicato dai rispettivi sindaci attraverso i loro canali istituzionali

Nuovi contagi al Covid-19, in serata nei comuni del salernitano, così come comunicato dai rispettivi sindaci attraverso i loro canali istituzionali. Due i nuovi positivi nel comune di Pellezzano, così come a Siano e Pontecagnano. Alto il numero registrato nel comune di Eboli, con 10 positivi