Covid-19, caso positivo a Pellezzano: coppia in quarantena

Caso di positività nella frazione “Coperchia” di Pellezzano. Si tratta di un uomo, F.V., che non ha autorizzato la diffusione delle proprie generalità. Dalla ricostruzione della catena degli eventuali spostamenti, è emerso che non ha avuto contatti da molto tempo prima del sorgere dei primi sintomi, e già da diversi giorni è in isolamento presso il proprio domicilio. Ricevuta la comunicazione circa la positività del soggetto, è stata immediatamente emessa ordinanza di quarantena per lui e la moglie, la quale risiede nella stessa abitazione.

Il commento

A dare la notizia è direttamente il sindaco Francesco Morra: “Appena ricevuta la comunicazione dall’Asl, è stato immediatamente attivato il protocollo necessario. La situazione è pienamente sotto controllo, ma quest’episodio serve ancora una volta a ricordarci che non bisogna abbassare la guardia, e che pertanto l’utilizzo di mascherine e del gel igienizzante per le mani, abbinati al rispetto della distanza di sicurezza, sono indispensabili per limitare il più possibile la diffusione del virus. In ultimo, voglio porgere al nostro Concittadino gli auguri di pronta guarigione di tutta la nostra Comunità”.