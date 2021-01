Covid-19, Polichetti chiede di poter visitare il carcere di Salerno

Il segretario della Fials di Salerno e responsabile del reparto Gravidanza a Rischio dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” Mario Polichetti ha inviato una lettera alla direttrice del carcere, Rita Romano, con la richiesta di autorizzazione per una visita alla casa circondariale in merito alle problematiche del Covid 19.

Gentilissima Dottoressa, le chiediamo l’autorizzazione alla visita alla Casa Circondariale di Salerno per discutere con lei delle problematiche sanitarie con riferimento anche alla pandemia da Covid-19. Le preannunciamo che la visita è improntata al massimo spirito di collaborazione nell’interesse della Istituzione da lei diretta a salvaguardia del bene comune. Certi di un suo riscontro , in ottemperanza alla normativa in materia di accesso alla c.c. ed alle regole di contenimento del contagio da covid-19 ci attendiamo un suo cortese riscontro. Ci teniamo a precisare che non è nostra intenzione tassativa accedere ai luoghi di detenzione . Cordiali saluti.