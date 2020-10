Covid-19 a Salerno, la Polizia rimprovera i pedoni senza mascherina

Rafforzati i controlli a Salerno per prevenire la diffusione del Covid-19. Questa sera (come mostrano le foto di Antonio Capuano) gli agenti della Polizia di Stato hanno passeggiato su Corso Vittorio Emanuele per verificare se pedoni e commercianti rispettassero l’obbligo della mascherina.

I rimproveri

Alcune persone, nei pressi di via Diaz e Piazza Portanova, sono state anche rimproverate perché portavano il dispositivo di protezione abbassato. Ricordiamo che va indossato coprendo sia naso che bocca.