Polla, dimesso l'ultimo paziente: chiude il reparto Covid

Buone notizie nel Vallo di Diano, per l'emergenza da Covid-19. Con la netta diminuzione dei contagi, diminuiscono anche i positivi, così come i ricoveri in ospedale. Dopo mesi di lavoro, è stato dimesso l'ultimo paziente dal reparto Covid dell’ospedale Luigi Curto di Polla. Il reparto verrà chiuso con la speranza di non dover mai più aprire.

Questa mattina, il personale medico e infermieristico tutto, che da mesi lavora con grande sforzo per contrastare gli effetti della pandemia, si è lasciato andare ad un piccolo festeggiamento simbolico per il risultato raggiunto con un'immagine che è già virale e diventata simbolo di speranza e ottimismo. "Covid free" si legge sui cartelli esposti e poi lanciati in aria. Un sospiro di sollievo e occhi che sorridono. Lo scatto è stato ricondiviso anche dalla pagina istituzionale del comune di Polla che ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari per il loro impegno. Un reparto "che ha salvato vite", come ha sottolineato il sindaco di Sassano e medico responsabile dell'area Covid dell'ospedale di Polla, Domenico Rubino. Proprio il sindaco, a novembre scorso, era stato ricoverato al Curto dopo esser risultato positivo al Covid.