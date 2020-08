Covid-19 a Pollica, ordinanza del sindaco: locali chiusi di notte

Nuova ordinanza del sindaco di Pollica Stefano Pisani per prevenire la diffusione del Covid-19. Il provvedimento, firmato nelle ultime ore, dispone la chiusura delle attività commerciali e produttive dalle 2 alle 5 del mattino nelle frazioni di Acciaroli e Pioppi. In questi giorni intensi e complessi, in cui all'enorme afflusso turistico, si unisce la preoccupazione per l'eventuale diffusione del Covid-19, l’amministrazione comunale ha messo in campo misure utili per garantire sicurezza e controllo del territorio.

La movida

Il primo cittadino spiega: “È mancato purtroppo, in molti giovani e giovanissimi, il senso di responsabilità individuale! Vista l'impossibilità di evitare gli assembramenti, ho scelto di rendere obbligatorio l'uso della mascherina dopo le 21 per far vivere con maggiore libertà le serate estive proprio dei giovani... il risultato? È stato solo un altro motivo di mancato rispetto delle regole e di maggiori controlli da effettuare con le relative sanzioni!”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ringraziamenti: