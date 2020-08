Covid-19, ordinanza del sindaco di Pollica: mascherina obbligatoria nelle zone più frequentate

Visto il notevole ed accresciuto afflusso di persone registrato e previsto in questi giorni, il sindaco di Pollica Stefano Pisani ha disposto, a partire da questa sera, l'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto nelle aree a maggiore frequentazione della frazione Acciaroli: l’area del Mercatino Serale in via Nicotera; la passeggiata del molo sopraflutto del porto. A partire dalle 21 di ogni giorno e fino al termine delle attività.

L’annuncio

A comunicarlo è direttamente il primo cittadino: “Stiamo anche consegnando una dotazione di mascherine alle attività imprenditoriali, da poter utilizzare sia per il personale, sia per i clienti che dovessero esserne sprovvisti! I prossimi dieci giorni sono davvero fondamentali per superare bene l'estate è necessaria la collaborazione di tutti e soprattutto la responsabilità di tutti”