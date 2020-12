Covid-19, positivo il sindaco di Campagna, un morto a Siano: nuovi contagi nei comuni

Tra i nuovi positivi al Covid-19 nel salernitano c'è anche il sindaco di Campagna, Roberto Monaco: «Tutti i tamponi effettuati oggi, tra assessori comunali, consiglieri e dipendenti comunali, sono risultati negativi. Personalmente, invece, mi è stata appena comunicata la positività. Sto bene», ha scritto su Facebook il primo cittadino.

Gli altri contagi

Nuovi casi di Covid-19 in serata, così come comunicato dai rispettivi sindaci attraverso i propri canali istituzionali. Nel comune di Pagani i nuovi contagi sono 4, mentre 2 a Pellezzano, 2 a Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana. Uno a Montecorvino Rovella e Pontecagnano, mentre undici ad Agropoli, 4 ad Angri, 2 a San Valentino Torio ed 8 ad Eboli. A Siano un nuovo contagio, ma anche un decesso, come comunicato dal sindaco Giorgio Marchese, di nome Giovanni Maiorino. "Alla famiglia va l'abbraccio dell'intera comunità sianese"

Dal 21 al 26 dicembre, invece, i carabinieri di Sala Consilina hanno denunciato 12 persone per non aver indossato la mascherina all'aperto. Di preciso, le sanzioni sono state elevate a Buonabitacolo, Polla, Auletta, Sassano, Teggiano e Bellosguardo.