Covid-19, nuovi casi nei comuni: il report dei sindaci

Nuovi casi di Covid-19 in alcuni comuni nel salernitano, così come comunicato dai sindaci attraverso i bollettini diffusi dai canali social. L'invito, come sempre, è di mantenere la massima prudenza e rispettare le regole ancora in vigore.

I contagi

Sono 216 i positivi a Pontecagnano Faiano (dal 9 al 15 maggio), 1 a Castiglione dei Genovesi, 37 totali a San Gregorio Magno e 6 a Castellabate.