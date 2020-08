Covid-19 a Pontecagnano, al via la distribuzione di 10 mila mascherine

Il Comune di Pontecagnano Faiano in collaborazione con il nostro Nucleo di Protezione Civile, Asad Pegaso, ha dato il via alla distribuzione gratuita di 10 mila mascherine. La Regione insieme all'Anci Campania, ha ritenuto di dover sensibilizzare la popolazione sul rispetto delle regole anti-contagio in prossimità del Ferragosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prevenzione

Le mascherine saranno distribuite dai volontari negli stabilimenti balneari e in tutte le attività aperte al pubblico del litorale. Nelle prossime settimane altre migliaia di dispositivi saranno consegnati alle categorie e alle attività più a rischio contagio.