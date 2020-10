Covid-19: docente positivo a Pontecagnano, nuovi casi a Eboli, Torre Orsaia, Ispani, Sapri e Vibonati

Un docente positivo nel salernitano. Nello specifico, a Pontecagnano, presso l'istituto comprensivo "S. Antonio", nel plesso "Arcobaleno". Lo comunica il dirigente scolastico: "Si comunica - si legge - che un docente del plesso infanzia "Arcobaleno" è risultato positivo al test Covid-19 e per tale ragione gli alunni, i docenti ed il personale Ata del plesso, con effetto immediato, avranno cura di avviare una quarantena cautelativa fino all'esito del tampone". Le lezioni, da domani, continueranno dunque in modalità a distanza

Casi ad Eboli

Due nuovi casi al Covid-19 ad Eboli. Lo ha comunicato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. Nel comune salernitano salgono così a 72 il numero degli ebolitani attualmente positivi. Proseguono le attività di controllo della Polizia Municipale. E’ stato verificato il rispetto delle prescrizioni in 15 attività commerciali, mentre è stata chiusa una di queste per alcune violazioni. Sono stati effettuati 3 controlli presso i domicili di altrettanti soggetti positivi ed elevati 2 verbali per violazione del divieto di assembramento.

Positivi a Torre Orsaia, Sapri e Ispani

Un nuovo caso anche nel comune di Torre Orsaia, come ha comunicato il sindaco. La persona in questione è asintomatica, ma ha avuto contatti con altre persone, familiari e non, nei giorni passati. L'Asl, a riguardo, lavora dunque a ricostruire i contatti dell'uomo per gli accertamenti necessari. Ad Ispani, invece, i casi positivi di oggi sono quattro, non collegati a quelli dei giorni scorsi. Sono tutti in buone condizioni di salute e in isolamento fiduciario. Un nuovo caso anche a Sapri e 2 a Vibonati.