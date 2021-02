Covid-19, positiva collaboratrice scolastica a Mercato San Severino: scatta la quarantena

La donna, residente in un altro comune, lavora presso la scuola dell'infanzia "E.Coppola". Saranno sottoposti al tampone gli alunni, gli altri docenti e dipendenti del plesso

Il Covid-19 continua a dilagare nelle scuole. Oggi, dopo i casi di Salerno, Pagani e Sassano, a Mercato San Severino una collaboratrice scolastica, residente in altro comune ed in servizio presso la Scuola dell’Infanzia “E. Coppola”, è risultata positiva al tampone.

La prevenzione

L’Asl - comunica il sindaco Antonio Somma - ha emesso un provvedimento di quarantena fino all’11 febbraio e comunque fino ad esito negativo del tampone degli alunni, dei professori e dei collaboratori scolastici della scuola dell’Infanzia. “E’ in corso l’attività di sanificazione della struttura come previsto dallo stesso provvedimento. Le lezioni in presenza della Scuola primaria del plesso Coppola continueranno regolarmente”.