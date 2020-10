Covid-19, positiva estetista a Buccino: nuovi casi a Casal Velino e Pagani

Nuovo balzo dei contagi nei comuni della provincia di Salerno, dall’Agro nocerino sarnese al Cilento. Nella serata odierna si sono registrati 5 casi positivi al Covid-19 nel comune di Pagani, dove i complessivi raggiungono quota 39. Per nuovi positivi è scattato l’isolamento domiciliare.

Nella zona sud

Dopo i tre diagnosticati ad Agropoli, altrettanti sono stati comunicati dall’Asl al Comune di Casal Velino. “Gli interessati sono stati posti in quarantena, così come le persone con cui sono venuti a contatto” spiega il sindaco Silvia Pisapia. A Buccino, invece, è risultata positivo al tampone una estetista, titolare del centro estetico “Diadema”. A comunicarlo è il sindaco Nicola Parisi che scrive: “Chi ha frequentato il centro-scrive il sindaco di Buccino, Nicola Parisi, affidando il suo messaggio ai canali social-lo comunichi ai seguenti numeri: sindaco 3392088951 – 0828751231, vicesindaco 3930059728. L’amministrazione-continua la nota, invitando la popolazione a mantenere la calma e a rispettare le regole di prevenzione anti-contagio-continuerà a monitorare la situazione”. Non solo. Il sindaco però, in via precauzionale, ha comunicato che “nelle prossime ore verrà fatta un’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio per dieci giorni, a partire da domani 14 ottobre”.

Guarigioni e tamponi negativi

Altre 6 persone sono guarite dal covid a Pontecagnano Faiano: i positivi scendono a 28, 14 i guariti totali. Cala a 11 il numero complessivo dei casi positivi anche ad Eboli. Non si registrano focolai e la situazione epidemiologica è sotto il controllo del Dipartimento di Prevenzione Asl. Per quanto riguarda il caso dell’alunno della scuola Matteo Ripa, i familiari sono risultati negativi al tampone. Degli altri contatti dell'alunno si attendono i risultati dei tamponi effettuati. Tutti si trovano, al momento, in regime di quarantena obbligatoria.