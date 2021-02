Covid-19: maestra positiva a Sala Consilina, nuovi contagi a Fisciano

Aumentano i contagi da nord a sud della provincia di Salerno. A Sala Consilina una docente della scuola primaria è risultata positiva al Covid-19. Per due giorni (17 e 18 febbraio) resteranno chiuse le scuole di “Viscigliete” e “Cappuccini”.

Gli altri comuni

Altri 6 casi positivi sono stati rilevati a Fisciano: si tratta – comunica il sindaco Vincenzo Sessa - di Sica Michele e Meriano Immacolata e del piccolo Maresca Domenico residenti alla frazione Gaiano ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; di un cittadino e una cittadina residenti alla frazione Lancusi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; di un cittadino residente in località Canfora. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Buone notizie arrivano da Caggiano, dove sono risultati tutti negativi i 264 tamponi effettuati questo pomeriggio nell'ambito dello screening scolastico. Domani gli alunni dell'Istituto comprensivo riprenderanno in presenza le lezioni in tutta sicurezza.