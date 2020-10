Rientra da fuori regione ed è positiva al Covid: ragazza in isolamento a Pertosa

È stato registrato un caso di positività al Covid-19 nel comune di Pertosa. Si tratta di una ragazza, asintomatica, che si trova già in isolamento domiciliare dopo essere rientrata da fuori regione. Con lei è in quarantena anche la famiglia. In queste ore si sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti per l’effettuazione di nuovi tamponi.

La nota del Comune: