Covid-19 a Nocera: positive due bambine del plesso Marrazzo, lezioni sospese

Le lezioni, dunque, saranno sospese per la sanificazione di tutti i locali del plesso, per poi riaccogliere gli alunni in aula il 2 febbraio

Stop alle lezioni in presenza nella giornata di domani presso il plesso Marrazzo del IV Istituto comprensivo statale di Nocera Inferiore. Oggi, infatti, è emersa la positività al Covid-19 di 2 alunne della scuola primaria.

Il provvedimento

Le lezioni, dunque, saranno sospese per la sanificazione di tutti i locali del plesso, per poi riaccogliere gli alunni in aula il 2 febbraio, fatta eccezione per le due classi in quarantena.