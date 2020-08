Mamma e bimba indiane positive a Eboli, il sindaco: "Tutto sotto controllo, no a toni razzisti"

Volendo rassicurare quanti in queste ore chiedono aggiornamenti, alcuni anche troppo dettagliati ed espliciti, altri proprio fuori luogo, altri ancora per un finto perbenismo, e soprattutto essendo necessario tutelare maggiormente la famiglia in questione, ci tengo a precisare che le due persone risultate positive al Covid-19, una mamma e la sua bambina, sono giunte in Italia dall'India questa notte insieme al papà.

A precisarlo, il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. "Tutti e tre, dopo i protocolli sanitari di rito, sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare. - ha spiegato il primo cittadino - Per ulteriore cautela 2 persone, amiche della famiglia, sono in quarantena. Attraverso l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale in sinergia con la Croce Rossa Italiana è già operativa la rete degli aiuti". La bimba e i suoi genitori avranno tutta l'assistenza necessaria, che per i prossimi giorni e fino alla fine dell'isolamento, sarà quotidianamente garantita. L'Asl ha prontamente attivato il protocollo USCA e avviato la profilassi per determinare l'anagrafe dei contatti e procedere con ulteriori verifiche.

L'appello