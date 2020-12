Covid-19: 927 nuovi positivi, altri 48 decessi di cui 11 nelle ultime 48 ore

Risultano 927 i nuovi positivi in Campania: l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologic​a ha fatto sapere che ieri sono stati registrati altri 865 asintomatici e 62 sintomatici su 15.130 tamponi effettuati.

Dall'inizio della pandemia, sono complessivamente 177.527 i positivi su 1.860.023 casi analizzati. Purtroppo, poi, 48 i nuovi decessi sui 2.472 totali, di cui 11 morti nelle ultime 48 ore e 37 in precedenza ma registrati solo ieri. Infine, 2.530 i nuovi guariti sugli 88.502 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 119



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.656

** Posti letto Covid e Offerta privata