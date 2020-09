Covid-19, altri 245 positivi in Campania: i dati del bollettino

Sono 245 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 5.539 tamponi. Lo comunica, in una nota, l'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia.

Il report

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sale a 11.874, mentre il totale dei tamponi esaminati è 578.480. Non si registrano nuovi decessi (il totale è 460) mentre sono 136 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 5.824.

Nuovi contagi a Pontecagnano

I test obbligatori in aeroporto