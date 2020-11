Covid-19: un altro decesso nel salernitano, a Roccapiemonte altri 13 casi

Il Covid miete una nuova vittima, nel salernitano. Una delle pazienti positive presenti all'interno della Casa di Riposo di Buonabitacolo è deceduta nella tarda mattinata di oggi. "Alla famiglia il sentito cordoglio e l'abbraccio più forte in un momento così delicato e particolare", ha commentato il sindaco Giancarlo Guercio.

L'allarme a Roccapiemonte

Intanto, dati preoccupanti a Roccapiemonte. “La curva del contagio sta aumentando, è il momento di fare massima attenzione e restare il più possibile a casa. Molti giovani sono positivi. A loro chiedo massima collaborazione in questo periodo e di uscire solo in caso di necessità”: lo ha detto il sindaco Carmine Pagano che ha fatto sapere come siano stati registrati solo oggi tredici positivi al Covid-19. "Tutti i soggetti sono asintomatici, in isolamento domiciliare, insieme ai propri familiari, e sotto osservazione medica. - continua il primo cittadino- E’ la prima volta che arriviamo ad un numero così elevato. La curva del contagio sta aumentando e quindi è il momento aumentare anche la soglia di attenzione in questa fase".

L'appello del sindaco