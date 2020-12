Covid-19: nuovi positivi a San Severino, Siano e Tramonti

Nuovi contagi nel salernitano: in particolare, 10 nuovi positivi sono stati registrati a Mercato San Severino e 3 a Siano. Situazione delicata anche a Tramonti, dove si registrano 2 guariti e altri 5 contagi. Di questi ultimi, tre sono cittadini che si sono "ripositivizzati" dopo che l'ultimo tampone era risultato negativo. "Questo deve farci capire quanto subdolo sia il Covid. Non è escluso che chi lo abbia già preso dopo essere guarito non possa riprenderlo", hanno sottolineato dal Comune, facendo sapere che il totale dei casi sul territorio sale a 7, di cui 2 sintomatici.

La raccomandazione