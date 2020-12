Covid-19: i dati nel salernitano, nuovi casi a Capaccio e Pellezzano

Altri 204 contagi nel salernitano. A riportarlo, il Ministero della Salute. Complessivamente, quindi, salgono a 20.811 i positivi nella nostra provincia.

I dati su base regionale

Napoli 1.059 (101.809)

Caserta 110 (30.317)

Salerno 254 (20.811)

Avellino 60 (7.666)

Benevento 74 (3.095)

La situazione a Capaccio

Intanto, questa mattina, una delegazione dei medici AFT del Comune di Capaccio Paestum ha effettuato un sopralluogo presso la palestra comunale di Capaccio Scalo dove, nei prossimi giorni, sarà effettuata un'operazione di contact tracing per avere una mappatura delle diffusione del contagio sul territorio comunale. In collaborazione con Asl e Regione Campania, l'operazione prevede un numero iniziale di 720 tamponi antigenici rapidi che saranno effettuati sulle persone individuate sia dall'Asl che dai medici di base operanti sul territorio risalendo la catena dei contatti delle persone positive al Covid-19.

L'Amministrazione Comunale spiega, poi, che: "In merito alle notizie relative all'aumento repentino del numero di contagi Covid-19 registrato negli ultimi giorni, si chiarisce che si tratta di un aumento per lo più interno a un centro di accoglienza per extracomunitari, già strettamente monitorato da giorni. La struttura è stata posta sotto sorveglianza h24 grazie all'impiego delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale. Il centro, quindi, è in completo isolamento e ai suoi ospiti è ovviamente garantita l'assistenza sanitaria e alimentare necessaria".

Pellezzano

Un nuovo positivo a Pellezzano. Il totale dei contagiati da inizio pandemia sale, quindi, a 234. Gli attuali positivi sono 114 mentre 120 persone sono guarite.

L'Amministrazione Comunale annuncia l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale emergenza@comune.pellezzano.sa.it dedicato alle comunicazioni Covid-19.