Covid-19, muore donna ricoverata a Giffoni: i casi negli altri comuni

Nuovi casi al Covid-19 in provincia di Salerno, in serata, così come comunicato dai sindaci sui rispettivi canali istituzionali. Tre i nuovi positivi a San Valentino Torio. A Fisciano i nuovi positivi sono 7. Queste le generalità di alcune delle persone, in un messaggio diffuso dal sindaco: "il sig. Rocco Ruggiero residente alla frazione Penta; il sig. Oleksandr Drogomyretskyy residente alla frazione Penta; i sig.ri. Andrea Rinaldi e Emanuela Liguori appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Settefichi; un bambino e una bambina appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Settefichi; una concittadina residente alla frazione Nocelleto. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare"

Un morto a Giffoni

A Giffoni Valle Piana una donna, già ricoverata, è deceduta a causa di complicazioni legate al Covid. Nello stesso comune, ci sono quattro nuovi positivi. Due invece i nuovi positivi a Siano e Capaccio Paestum, 1 a Giffoni Sei Casali e Montecorvino Rovella. Ad Altavilla Silentina un bambino che frequenta la scuola primarie di Cerrelli è risultato positivo. Undici i nuovi casi a Eboli.