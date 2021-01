Covid-19: altri contagi in 5 comuni salernitani

Quattro nuovi positivi a Pellezzano: a risultare contagiati, Agostino Siniscalchi e Erika De Sio, residenti in via M.A.Galdi a Coperchia, Teresa Memoli residente in via Ten.Farina a Coperchia che hanno autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità e un cittadino residente a Capriglia.

Gli altri casi

Intanto, a Castel San Lorenzo, tre guariti e 4 positivi in isolamento domiciliare e di cui tre legati al cluster ospedaliero. Ancora, 4 casi a Castel San Giorgio, 58 in tutto gli attualmente contagiati a Fisciano e 6 i nuovi positivi a Maiori.