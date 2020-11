Covid-19: altri 2 decessi a Eboli, nuovi contagi a Baronissi e Polla

Continuano ad aumentare i contagi nel salernitano. Per iniziare, a Baronissi, altri diciannove cittadini positivi. In tutto, 264 le persone contagiate che sono in gran parte componenti degli stessi gruppi familiari: 55 infatti le famiglie di Baronissi che contano al proprio interno due, tre o anche quattro contagiati, come ha fatto sapere il sindaco Gianfranco Valiante. "E’ dunque necessario limitare all’indispensabile le uscite di casa e soprattutto i contatti con altre persone", ha ribadito il primo cittadino. Colpita dal Covid-19, anche una dottoressa che presta servizio al 118 e al Pronto Soccorso dell’ospedale di Polla: al via, la ricostruzione della catena dei contatti.

Bandiere a mezz'asta ad Eboli

Ieri, ad Eboli, 4 i cittadini ufficialmente guariti, 2 i deceduti e 15 i nuovi positivi. Dunque, 497 è il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19. "Sale a 11 il triste bilancio dei nostri concittadini deceduti dall’inizio della pandemia. In segno di cordoglio nella giornata di domani (oggi per chi legge ndr) saranno issate a mezz’asta le bandiere del Municipio", ha annunciato il sindaco facente funzioni, Luca Sgroia.