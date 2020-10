Covid-19: positivo collaboratore di Agro Solidale, scoppia il caso del costo dei tamponi privati

Un caso di positività al Covid-19 si è registrato presso l’azienda consortile Agro Solidale con sede a Pagani. Si tratta di un collaboratore che è risultato affetto dal virus dopo un tampone effettuato nella giornata di lunedì 26 ottobre. E’ già in quarantena presso la propria abitazione.

L’avviso

L’Azienda - si legge in una nota - ha già attivato “ogni protocollo previsto e posto in isolamento fiduciario tutti i dipendenti in attesa di un nuovo tampone. Pertanto, da lunedì 2 novembre e fino a nuova comunicazione, gli uffici di Agro Solidale rimarranno chiusi e il lavoro sarà effettuato esclusivamente in modalità agile (smart working)”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I prezzi dei tamponi

Intanto, dall’Agro nocerino sarnese, arriva l’appello del Comitato Etica e Salute ai sindaci del territorio affinchè "vigilino e sanzionino per la speculazione dei prezzi praticati in questi dai laboratori privati accreditati in questi giorni dall’Unità di Crisi della Regione e garantiscano tariffe calmierate". Sulla pagina Facebook del comitato si legge: “Abbiamo avuto segnalazioni di alcuni cittadini che nei comuni del territorio vi sono diverse disparità di prezzi per i tamponi molecolari. Quel costo consigliato di 42 euro dall’Unita di crisi non è applicati e in alcuni laboratori viene chiesto persino 100 euro per ogni tampone. Un salasso per le famiglie costrette a subire i disservizi dei distretti Asl e delle usca che non funzionano creando ulteriori e gravi conseguenze per il mancato tracciamento e isolamento dei positivi sintomatici ed asintomatici”.