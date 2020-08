Covid-19, positivo calciatore della Cavese: sospesa presentazione dell'allenatore

E’ un calciatore della Cavese l’ultima persona rimasta contagiata dal Covid-19 a Cava de’ Tirreni. Il giovane atleta si era sottoposto nei giorni scorsi al sierologico ed era in attesa di conferma, giunto nella serata di ieri.

Il caso

La Cavese, per motivi precauzionali, ha sospeso la presentazione del nuovo allenatore Modica. Il tesserato risulta, comunque, asintomatico ed ora si trova in isolamento. E’ in corso la ricostruzione della rete dei contatti.

Gli altri contagi

Nella giornata di ieri sono risultati positivi anche un pakistano giunto al "Ruggi d'Aragona" e tre uomini residenti a Caggiano, Pontecagnano Faiano e Pellezzano.