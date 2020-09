Covid-19, un calciatore della Salernitana è positivo

Il nuovo giro di tamponi effettuato stamattina dalla squadra granata ha rilevato una positività. Ieri la Salernitana aveva sottolineato, attraverso una nota stampa, che c'erano necessità di rifare due tamponi per insufficienza di materia organica raccolta.

La partita

La notizia, confermata dall’ufficio stampa dei granata, giunge nell'immediatezza della gara di Coppa Italia, in programma oggi allo stadio Arechi contro il Sudtirol. Il calciatore è in isolamento, non ha avuto contatti con il resto della squadra. Negativo il tampone dell'altro giocatore che ha dovuto ripetere gli esami. Il calciatore non ha avuto contatti con la squadra da domeni a scorsa, perché è in lista di sbarco: dovrà essere ceduto e non si stava allenando con il gruppo. La Salernitana dovrà comunicare all'ASL la positività. Da protocollo, in assenza di ulteriori positività, non è necessario mettere in isolamento il resto della squadra.