Covid-19, positivo un giovane di Roccapiemonte rientrato dalle vacanze

Nuovo contagio da Covid-19 nel salernitano. A Roccapiemonte, un giovane rientrato da una vacanza all'estero è risultato positivo. A comunicarlo, il sindaco Carmine Pagano: "Il giovane, appena tornato in città, è rimasto presso la sua abitazione in regime di quarantena fiduciaria e, dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato positivo. In queste ore viene realizzata una mappatura per verificare eventuali contatti avuti", ha spiegato il primo cittadino.

L'appello del sindaco