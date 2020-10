Covid-19: altri 2 casi a Baronissi e 1 nuovo positivo a Roccapiemonte, contagiato il maestro Bruno Giordano

Nuovo contagio a Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano ha fatto sapere che un cittadino sottoposto a tampone nelle scorse ore è risultato positivo al Covid-19. L'uomo è asintomatico è attualmente in isolamento presso la propria abitazione. Anche i familiari sono stati posti in quarantena domiciliare.

Parla il sindaco

"Auguro al nostro concittadino una pronta guarigione e chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni. Utilizziamo la mascherina, manteniamo la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitiamo assembramenti con atteggiamenti responsabili e corretti"

Contagi a Baronissi

Intanto, altri due cittadini di Baronissi sono risultati positivi: si tratta di una signora già da giorni in isolamento domiciliare e di cui è stato messo in quarantena anche il nucleo familiare. L’altro contagiato è Bruno Giordano residente in via San Domenico: in quarantena anche i suoi familiari conviventi. Sale a sette il numero dei cittadini di Baronissi, ad oggi, positivi al coronavirus.

Parla il sindaco Gianfranco Valiante