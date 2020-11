Covid-19 in Campania: obbligo prescrizione per i tamponi da privati

Da oggi è obbligatoria la prescrizione medica per l’effettuazione dei test molecolari per la ricerca di Covid-19 presso i laboratori privati. E’ quanto prevede una disposizione dell’Unità di Crisi della Regione Campania inviata, nella giornata di ieri, ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e per conoscenza anche all’Ufficio di Gabinetto del governatore Vincenzo De Luca.

La nota: