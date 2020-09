Covid-19, primo caso positivo a Positano: ristoratrice in isolamento

Primo caso positivo di Covid-19 a Positano. Si tratta di una donna ristoratrice originaria della provincia di Napoli, che si trova già in isolamento presso il suo domicilio ed è asintomatica.

L’annuncio

Il sindaco Michele De Lucia dichiara: “Questa mattina sono stati effettuati, in via preventiva, tamponi per tutti i dipendenti dell'azienda dove la signora svolge la sua attività. Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti, vi invito tutti a seguire scrupolosamente le norme anti-Covid: indossare la mascherina sempre dove non è possibile tenere la distanza e frequenti lavaggi delle mani”.