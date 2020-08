Covid-19, primo caso positivo a Siano: paziente e familiari in quarantena

Primo caso positivo di Covid-19 nel comune di Siano. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Giorgio Marchese con un post su Facebook. Il paziente in questione, comunque, non mostra alcuna sintomatologia ed è in quarantena insieme ai suoi familiari. Nei suoi confronti sono state già attivate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari.

L’appello

Marchese coglie loccasione per “augurare una pronta guarigione e rinnovo l’invito alla cittadinanza tutta al rispetto rigoroso dei Decreti e dell’Ordinanze emanate in materia oltre al mantenimento delle ordinarie e basilari misure igienico-sanitarie indicate dalla Autorità sanitarie competenti”.