Covid-19, prorogate le misure di prevenzione sui rientri in Campania

Sono prorogate fino al 10 settembre le misure previste dalla Regione Campania per i cittadini che rientrano da qualunque Stato estero o dalla Sardegna con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale. E' quanto prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

I provvedimenti

Tutti i cittadini campani che rientrano in regione hanno l'obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della Asl di appartenenza per la somministrazione del test sierologico o del tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. Agli stessi cittadini è fatto obbligo di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, fatto salvo l'esito negativo degli esami.