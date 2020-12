Covid-19, i commercianti salernitani in piazza a Roma contro il Governo

Una delegazione dell’Aisp (associazione imprese di Salerno e provincia) si è recata, questa mattina, a Roma per protestare contro il Governo Pd-M5S. E, in particolare, per manifestare il loro dissenso per le decisioni che la maggioranza giallorossa intende adottare per prevenire la diffusione del Covid durante le festività natalizie.

Le richieste

I commercianti sono in difficoltà e chiedono al Governo di non inasprire ulteriormente i contenuti del Dpcm e una maggiore chiarezza per potersi organizzare rispettando tutti i protocolli sanitari previsti.

