Ordinanza anti-Covid di De Luca, i commercianti bloccano via Roma: "Il sindaco scenda dal Comune"

Esplode la protesta dei commercianti salernitani contro i nuovi orari di chiusura per i locali della movida (pizzerie, pub, ristoranti, bar ecc..) previste dall’ultima ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Oltre un centinaio di esercenti, insieme ai loro dipendenti, si sono ritrovati questa mattina in Piazza Amendola per partecipare al sit in organizzato dall’Associazione Commercianti per Salerno, nata per rappresentare le preoccupazioni appunto dei titolari e gestori dei locali.

La rabbia dei commercianti

Il clima si è subito surriscaldato. Dopo gli interventi di alcuni esponenti dell’associazione, la protesta si è spostata in via Roma, dove i commercianti hanno bloccato la circolazione veicolare. “Non ci muoviamo da qui – dice uno di loro – il sindaco Napoli deve scendere dal Comune ed ascoltarci”. Gli fa eco un altro commerciante: “Hanno terrorizzato la gente che non esce più di casa. Ci fanno chiudere alle 23 come se cambiasse qualcosa rispetto alle 22 o alle 21. E ovviamente a farne le spese saremo noi”. “Come pagherò il fitto del mio locale? Come pagherò i miei dipendenti?” si domanda un altro esponente della movida cittadina. La protesta è ancora in corso. Intanto le forze dell'ordine stanno pattugliando la zona per evitare disordini. Tra gli slogan esposti: "La politica uccide più del Covid" e "Uniti per non fallire".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery