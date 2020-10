Nuovo dpcm, commercianti in corteo a Cava: chiavi dei negozi in una bara

Riesplode la protesta dei commercianti contro il nuovo Dpcm del Governo Conte e le disposizioni varata dall’ultima ordinanza regionale del presidente De Luca.

La protesta

Questa sera un centinaio di commercianti sono scesi in strada a Cava de’ Tirreni bloccando la Strada Statale che collega la città con Vietri e Salerno a sud e Nocera Superiore a nord. “Ci muoviamo solo se viene il sindaco” dicono a gran voce. Caos, dunque, in Piazza De Marinis, nei pressi della stazione ferroviaria, da dove, successivamente, è partito anche un corteo che sta attraversando Corso Umberto I per raggiungere prima Piazza Duomo e poi la sede del Comune. Lungo il corteo è comparsa anche una bara, al cui interno i negozianti hanno deposto le chiavi delle loro attività commerciali. Il sindaco Servalli è sceso in strada per incontrarli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel capoluogo

Nuovo appuntamento anche a Salerno, dove i commercianti (e non solo) si stanno radunando in Piazza Amendola per un sit in simile a quello organizzato negli ultimi giorni.