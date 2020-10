Covid-19, i gestori della movida scendono di nuovo in piazza a Salerno

Nuova manifestazione dei commercianti salernitani (in particolare dei gestori dei locali della movida) contro le disposizioni regionali e nazionali per la prevenzione del Covid-19.

Il sit in

L’appuntamento è per questa sera, alle 22.30, sempre in piazza Amendola a Salerno, dove si terrà una protesta pacifica “rispettando tutte le norme, mascherine e distanziamento sociale” fanno sapere gli organizzatori. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrate “tutte le proposte rivolte al Governo e alle amministrazioni pubbliche per evitare il fallimento delle attività e la conseguente disoccupazione dei dipendenti”.