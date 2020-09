Rientrano dalla Spagna, 4 in isolamento a Montecorice: uno è positivo al Covid

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl ha comunicato che nel Comune di Montecorice risultano essere stati posti in isolamento domiciliare fiduciario quattro cittadini non residenti, di cui uno positivo al Covid-19, ai quali è stato eseguito il tampone al rientro dalla Spagna presso l'aeroporto di Capodichino, come loro stessi hanno dichiarato. I quattro risultano essere in buona salute ed hanno comunicato di non aver avuto contatti con gli abitanti del luogo.

Il commento

Ad annunciarlo è il sindaco Pierpaolo Piccirilli ai suoi concittadini: “Vi terremo aggiornati su tutte le novità che il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl ci comunicherà nei prossimi giorni avendo attivato tutte le misure precauzionali necessarie in queste circostanze ed avendo già provveduto a contattare le persone oggetto di isolamento per fornire le prime indicazioni necessarie in casi di questo tipo”.