Covid nel Vallo di Diano: ragazza positiva senza aver effettuato il tampone

Mistero ad Atena Lucana, dove una ragazza di 22 anni è risultata positiva al Covid-19. Soltanto che lei non si è mai sottoposta al tampone. Ieri pomeriggio la giovane - come riporta Il Mattino - si è vista arrivare sulla propria mail l’esito di un tampone nasofaringeo processato in un laboratorio di Napoli. Alquanto sorpresa si è recata dai carabinieri di Sala Consilina per sporgere denuncia contro ignoti.

Il caso

La diretta interessata circa un mese fa si sottopose, ma ad Atena Lucana, al test sierologico risultando negativa. Lei e la sua famiglia sono sconcertati ed auspicano che i militari dell'Arma possano ricostruire in tempi rapidi quanto accaduto.