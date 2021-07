Covid,19, due ragazze di Tramonti positive alla variante Delta: erano state in Grecia

La famiglia è in quarantena da due giorni, dopo che il test rapido ha dato esito positivo. Oggi la conferma con il test molecolare

Due nuovi positivi alla Variante Delta del Covid-19 sono stati registrati oggi a Tramonti. Si tratta di due ragazze già vaccinate, facenti parte della stessa famiglia, che erano ritornate da un viaggio all'estero, in particolare dall’isola di Mykonos in Grecia. La famiglia è in quarantena da due giorni, dopo che il test rapido ha dato esito positivo. Oggi la conferma con il test molecolare.

L’annuncio

A comunicarlo, su Facebook, è il Comune che precisa: “Fortunatamente le ragazze presentano solo lievi sintomi, essendo state vaccinate. Chiediamo attenzione e responsabilità. È necessario rispettare le norme di distanziamento e lavaggio frequente delle mani”.