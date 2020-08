San Cipriano Picentino, ragazzo torna dalla vacanza e risulta positivo al Covid

Un ragazzo residente nel comune di San Cipriano Picentino, è risultato positivo al Covid-19. Rientrato dalle vacanza è rimasto spontaneamente, in attesa del tampone, in isolamento presso il proprio domicilio. Sta bene e non presenta nessun sintomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

A comunicarlo è direttamente il sindaco Sonia Alfano che lancia un accorato appello ai suoi concittadini: “Non abbassiamo la guardia, continuiamo ad osservare le regole come il distanziamento sociale e l'uso corretto della mascherina ma soprattutto se siamo di rientro dalle vacanze di comunicarlo all'Asl di appartenenza e di isolarsi in attesa del tampone”.