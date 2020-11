Aumento contagi: aperto reparto Covid all'ospedale di Polla, pronta l'Usca a Battipaglia

Si rafforza l' assistenza alle persone contagiate dal Coronavirus. Da oggi l’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha aperto il suo reparto Covid. La direzione sanitaria ha reso disponibili 4 posti letto (2 in Terapia Intensiva e 2 in Terapia Sub Intersiva) che già sono stati occupati. Nei prossimi giorni saranno attivati altri 6 posti letto, alla luce del crescente numero di casi positivi nel Vallo di Diano.

Piana del Sele

Intanto, sono terminati i lavori di sistemazione dell’ala del “Pala Schiavo” di Battipaglia dove, da qui a breve, previa disposizione dell’Asl, si collocherà l’U.S.C.A.. I medici e il personale presteranno servizio dalle 8 alle 20 per effettuare i tamponi. “Questa importante realtà per la nostra città - dichiara la sindaca Cecilia Francese - è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Asl. Un ringraziamento alla direzione generale dell’Asl e al Dipartimento di Prevenzione che ha accolto la nostra richiesta e sono stati subito operativi nel prevedere presenza di medici, infermieri e personale amministrativo”.