Coronavirus, quasi 1000 contagi nel salernitano: il report settimanale dell'Asl

In provincia di Salerno sono aumentati costantemente i casi positivi al Covid-19 nel periodo 1- 13 ottobre. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Asl di Salerno che fornisce, come ogni martedì, il bilancio sui contagi degli ultimi giorni.

In risalita, purtroppo, la curva dei positivi nel nostro territorio. Nel salernitano, fino ad oggi, sono stati registrati 2069 positivi, di cui ancora attivi 958, mentre 1040 sono i guariti e 71 i deceduti. Sono 55 le persone attualmente ricoverate in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva.