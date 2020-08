Covid-19, aumentano i ricoveri in Campania: posti esauriti al "Cotugno"

Sale la tensione in Campania per il continuo aumento dei casi positivi al Covid-19, che sta comportando un nuovo boom di ricoveri negli ospedali.

Il caso

L’azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, infatti, ha comunicato, alle 17 di ieri, che l’ospedale “Cotugno” di Napoli ha esaurito la disponibilità di posti letto per pazienti Covid positivi e per pazienti sospetti, sia nei reparti di degenza, subintensiva ed intensiva. Complessivamente sono 53 i ricoverati: 51 con sintomi, 2 in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dato regionale

Ieri si sono registrati 56 nuovi casi. Il totale dei contagi da Coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 5.403 su 369.227 tamponi processati. Non si registrano nuovi deceduti (il totale resta 440). Ci sono, invece, nuovi guariti, altri 34. Il totale dei guariti, dunque, raggiunge quota 4.345.