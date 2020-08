Covid-19: multe da 1000 euro per chi non denuncia i rientri dall'estero, la precisazione

Arriva anche dall'Asl di Salerno, la nota per ricordare che "è fatto obbligo ai cittadini residenti nella Regione Campania che - fino al 31 agosto 2020 - facciano rientro dall'estero di osservare isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente Asl". Per il mancato rispetto dell'ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro.

Come segnalare

E' necessario, dunque, segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL Salerno per test sierologici o tamponi e monitoraggio della situazione epidemiologica. Per quanto concerne il territorio di competenza dell'ASL Salerno la segnalazione va indirizzata alla e-mail: dp.sep@aslsalerno.it o telefonare allo 089/693960 Nella e-mail andranno indicati, per ogni cittadino che dovrà essere sottoposto a test sierologici o tamponi nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e comune di residenza o domicilio, cellulare, paese di provenienza e giorno di arrivo in Italia.

