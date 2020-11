Summit in Prefettura: possibile chiusura di strade e piazze con assembramenti, in campo l'esercito

Nel pomeriggio di oggi, il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata su richiesta del sindaco Vincenzo Napoli, per fare il punto sulla situazione emergenziale da Covid-19 in vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire da domani (6 novembre).

Il summit

Tra le misure previste è stata confermata la possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. Al riguardo, il sindaco Napoli - insieme all’assessore alla mobilità e trasporti Domenico De Maio e al comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia - nel raccogliere l’invito del Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca indirizzato a tutti i sindaci dei comuni costieri e dei maggiori centri urbani, ha manifestato la volontà di chiudere nel fine-settimana il Lungomare e la Villa Comunale, tra i punti di maggiore aggregazione cittadina, per limitare la diffusione del contagio. La chiusura - confermano dalla Prefettura - sarà disposta per tutti i weekend a partire dal prossimo, sino al 3 dicembre, data ultima di vigenza del Dpcm 3 novembre 2020.

I controlli

“Nel corso dell’incontro, a seguito di approfondita valutazione, il Prefetto Russo ha assicurato la collaborazione delle Forze di Polizia che, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, effettueranno mirati servizi a carattere interforze, anche con il coinvolgimento dell’Esercito. Il Prefetto e i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno sottolineato, inoltre, l’importanza del contributo che dovrà essere garantito, in tale contesto, dalla Polizia Municipale. Il sindaco di Salerno, nel ringraziare il Prefetto e i vertici provinciali delle Forze di Polizia per la consueta collaborazione inter-istituzionale, ha preannunciato, pertanto, l’emanazione di apposita ordinanza nella giornata di domani, la cui attuazione sarà demandata ad apposito tavolo tecnico da tenersi in Questura”.

L'appello di De Luca