Controlli anti-Covid a Sacco, chiuso un locale: nuovo appello del sindaco

Nel piccolo comune di Sacco c’è ancora chi non rispetta le normative in vigore per prevenire la diffusione del Covid-19. Per questo il sindaco Franco Latempa si rivolge nuovamente ai suoi concittadini: “Perché alcuni si ostinano a non voler rispettare le regole? Vi è una particolare motivazione? Pensate che nel nostro comune le norme nazionali e regionali non debbano avere valore? Da parte mia nessuna indecisione: continuerò a salvaguardare la salute della mia Comunità "senza se e senza ma" anche se dovessi essere lasciato solo. Non mi lascerò condizionare né intimidire, convinto di avere il sostegno di quei sacchesi, di tutti quei sacchesi, che in silenzio e con decoro rispettano la nostra Comunità”.

Contagi e sanzioni

Latempa fa sapere che non risultano nuovi casi positivi: attualmente vi sono solo 1 caso positivo in isolamento e una quarantena da contatto. Poi rivela che è stato sottoposto a sanzione ed a chiusura un locale pubblico che non osservava le norme anti-Covid statali e regionali. La situazione nel nostro territorio è molto delicata, anche per il cluster attivo nel vicino nosocomio di Roccadaspide. Ognuno di noi faccia responsabilmente la propria parte, per quanto mi riguarda farò tutto il possibile, ed anche l'impossibile, per salvaguardare la salute della nostra (non solo mia) Comunità. È il momento di trovare il coraggio e la determinazione nel governare una situazione difficile”.