Record di contagi a Salerno, l'appello a Napoli e De Luca: "Urge intervenire"

L’Associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, attraverso il suo vice presidente Lorenzo Forte, esprime “grande preoccupazione e allarme” per la situazione che si sta verificando nel comune Capoluogo di Salerno in merito ai contagi da Covid 19 e alla capacità di accogliere i pazienti nelle strutture sanitarie: “E’ sempre più evidente che una sola Usca in città non è una soluzione adeguata: c’è necessità di aprirne un'altra e di rafforzare i servizi territoriali per essere più efficienti e combattere sul nascere i focolai di contagio”.

L’appello

Nelle ultime settimane sono stati registrati centinaia di casi e, in particolare, negli ultimi sette giorni ci sono stati circa 500 contagi solo nel comune capoluogo. “La percezione che viviamo è che, mai come in questo momento, la Città di Salerno è sotto “attacco” a causa della pandemia e ciò che ci sconforta notevolmente è la mancanza di reazione adeguata da parte delle autorità competenti e della politica”. “Il nostro appello - aggiunge Forte - è volto anche a rendere pubblici e fruibili i dati del contagio in quanto ci angoscia la mancanza di trasparenza da parte dell’Asl riguardo i dati del contagio per singolo comune: addirittura anche la stampa ci comunica che spesso ha difficoltà a reperire in tempi rapidi le notizie divise per comuni proprio perché l’Asl rende pubblici solo i dati su base provinciale laddove invece sarebbe necessario informare e far conoscere l’andamento del contagio anche diviso per comuni e per quartieri. Ricordiamo infatti che ci sono altri fattori esterni, come quelli già ampiamente dimostrati da studi scientifici, che possono influire e favorire la diffusione, come nel caso dell’inquinamento ambientale”.

Le criticità negli ospedali

Forte si sofferma su quanto si sta verificando nelle strutture sanitarie. “Leggiamo nelle ultime ora da parte della stampa che l’Ospedale Ruggi d’Aragona esplode e che non riesce a smistare gli ammalati Covid e non covid , che il pronto soccorso è quasi al collasso e al riguardo l'allarme dell'Unità di Crisi è inquietante: un terzo dei contagiati, rispetto al computo provinciale, risiede a Salerno città! Tutto ciò è stato registrato nella giornata di domenica, mentre lunedì sono stati individuati 51 casi sempre nel capoluogo (stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto). Pertanto abbiamo deciso di fare un appello innanzitutto alle persone, agli uomini e donne della nostra comunità, affinché si capisca la gravità della situazione: in qualità di associazione facciamo appello al buon senso dei cittadini salernitani (che lo hanno da sempre dimostrato in questo anno di pandemia) ai quali chiediamo di essere prudenti e di evitare spostamenti ed uscite inutili. Tante famiglie stanno vivendo momenti difficili, stanno combattendo la loro battaglia in solitudine e noi tutti, come comunità, dobbiamo aiutarli e dobbiamo essere uniti insieme nella stessa direzione per rompere la catena del contagio”.

L’appello finale: