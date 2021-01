Sole, relax e giovani senza mascherina: intervento dei vigili a Santa Teresa

Molte persone a passeggio, questa mattina, sul lungomare cittadino, ma anche su Corso Vittorio Emanuele per i saldi nei negozi. A monitorare l'affluenza anche i militari dell'Esercito

Grande affluenza di persone, questa mattina, in centro a Salerno. Particolarmente affollata – come mostrano le foto di Antonio Capuano – la spiaggia di Santa Teresa con la presenza di decine di bambini, alcuni dei quali già vestiti con le maschere di Carnevale. E, proprio sull’arenile, presieduto dai militari dell’Esercito, è stato necessario l’intervento di un vigile urbano per invitare dei giovani ad indossare la mascherina.

Da vedere >>> Il video del vigile

I saldi

Cittadini a passeggio su tutto il lungomare, ma anche su Corso Vittorio Emanuele (soprattutto per i saldi nei negozi,) dove in alcuni angoli si sono verificati piccoli assembramenti.

Gallery